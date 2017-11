Anderlecht-ster moet keuzes maken: vertrek in januari?

door Sander De Graeve

Moet Obradovic zijn conclusies trekken?

Het was wellicht een verademing, voor Ivan Obradovic. In de oefenwedstrijden van Servië mocht hij twee keer de negentig minuten volmaken. Bij Anderlecht is dat lang niet het geval.