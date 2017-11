PSG-coach schept duidelijkheid rond emoties Neymar en eventuele transfer naar Real

Zo zou Sergio Ramos ook gezegd hebben dat Neymar mogelijk naar Real Madrid zou kunnen verkassen, maar daar is volgens Emery geen sprake van. "Wanneer we hem aantrokken, was dat met een duidelijk doel. De club én de voorzitter willen dat hij blijft en hij zal ook blijven", aldus Emery.

Hij reageerde ook op de huilbui van Neymar. "Alle voetballers zijn in de eerste plaats ook mensen. Ik heb gepraat met Neymar, dat is belangrijker dan de geruchten. Bovendien verloopt de aanpassingsperiode voor elke speler anders. We doen er alles aan om hem hier zo snel mogelijk thuis te doen voelen. Het belangrijkste blijft zijn vorm op het veld."