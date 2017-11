Zorgen om STVV: "Dit is een trieste dag"

Ook Stef Wijnants houdt zijn hart vast. “De Japanners zullen in ieder geval zeer goed moeten communiceren. Onder Duchâtelet was dat het laatste anderhalf jaar al niet best", aldus Wijnants in Het Belang van Limburg.

Grote aanhang? Wat met de werknemers?

"Het feit dat ze STVV roemden om de grote, trouwe aanhang was toch op zijn minst bedenkelijk te noemen. En van een voorbereid tekstje aflezen, worden de supporters niet warm."

"Het blijft afwachten, maar ik vind het een trieste dag. Een van de grootste volksclubs van België komt in buitenlandse handen. Enig scepticisme bij de fans, die al met minder zijn, vind ik terecht. Wie gaat bijvoorbeeld de technische beslissingen nemen? Veel werknemers weten bovendien nog niet wat er hen te wachten staat. Dat is nooit een prettig gevoel bij een overname.”