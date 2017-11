Juventus wil samenwerkingsovereenkomst met Zulte Waregem breken... Welke andere samenwerkingsakkoorden zijn of waren er nog in 1A?

Zoals geweten denkt Juventus erover na om de samenwerking met Zulte Waregem stop te zetten. Samenwerkingsverbanden met andere teams zijn geen vreemd gegeven bij onze ploegen uit 1A.

Zo is Antwerp, dankzij de connecties van Luciano D'Onofrio, dit jaar een samenwerking gestart met de Portugese topclub FC Porto. In het verleden had Antwerp ook al een succesvolle overeenkomst met de Engelse grootmacht Manchester United, herinner u onder andere John O'Shea en Jonny Evans die ooit voor The Great Old gespeeld hebben.

Ook Kortrijk staat in verband met ploegen uit het buitenland vanwege hun voorzitter Tan. Tan is, naast Kortrijk, de eigenaar van Cardiff City en FK Sarajevo. Tussen de ploegen onderling kunnen er spelers worden uitgewisseld, maar Tan heeft in het verleden al aangegeven niet zomaar met spelers te zullen schuiven.

Roland Duchâtelet

Bij Roland Duchätelet en Standard was dit wel eventjes anders. Toen Duchâtelet voorzitter was bij de Rouches was het een gewoonte om spelers uit te wisselen tussen de clubs die hij in handen had. Voortdurend werd er met voetballers geschoven tussen Standard, Charlton, Ujpest en zelfs STVV.

Ook in de toekomst zullen er ongetwijfeld nog veel samenwerkingsakkoorden worden gesloten door onze teams in 1A. Er zijn geruchten dat Juventus geïnteresseerd zou zijn in een samenwerking met Charleroi, dat Eupen een overeenkomst zou kunnen sluiten met PSG en dat Club Brugge zou kunnen samenwerken met Southampton.