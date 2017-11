Krijgt De Bruyne er de opvolger van Messi bij? 'Concrete contacten'

Paulo Dybala zou naar Manchester City willen

Wat na Messi? Dat is de vraag die men zich in Argentinië wel eens stelt. Met Paulo Dybala van Juventus is de opvolger eigenlijk al gekend, zeker na zijn stormachtige ontwikkeling van vorig seizoen.