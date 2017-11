🎥 Peru plaatst zich voor het eerst in 36(!) jaar voor het WK en dat is misschien wel goed nieuws voor Charleroi-sensatie

Het was Jefferson Farfan (ex-PSV en Schalke 04 en nu bij Lokomotiv Moskou) die de score opende voor de thuisploeg na een klein halfuur. Verdediger Christian Ramos stelde de zege en de kwalificatie veilig voor de Peruvianen in de 65ste minuut. Peru mag na een lange afwezigheid zo eindelijk terug zijn opwachting maken op het wereldkampioenschap in Rusland volgend jaar.

Bondscoach Gareca was dan ook in de wolken: “We hebben iets bereikt dat van ongekend grote waarde is voor ons land. Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe we ons voelen. Het is zeer emotioneel allemaal. Met de kwalificatie zijn alle 32 landen die mogen deelnemen aan het WK in Rusland nu dus bekend."

Met Benavente?

Met Benavente loopt er in de Jupiler Pro League een Peruviaan rond die het opmerkelijk goed doet bij zijn club Charleroi. De vraag is of de spits kans maakt om mee te mogen naar het WK. Bondscoach Ricardo Gareca ziet voorlopig geen heil in een selectie van de Charlerloi-spits. Hij werd al meer dan een jaar niet opgeroepen voor zijn land. Maar als hij zijn goede prestaties kan doortrekken bij 'de Carolo's', wie weet...

