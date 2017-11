Proto haalt uit naar Oostende: "Ze hebben geen respect, met Berrier doen ze hetzelfde"

Bij Olympiakos hield hij de nul tegen onder meer Barcelona, dus heeft hij intussen opnieuw recht van spreken. "Toen ik bij KV Oostende kwam, had men nood aan ervaring, en kwam ik gratis. Het was dan ook niet correct dat ze anderhalf miljoen vroegen voor mijn vertrek", aldus Proto in l'Avenir.

Steun voor maatje Berrier

Het was Bayat die uiteindelijk een uitweg vond voor de misnoegde doelman. Van daaruit volgt hij met afgrijzen wat er met Berrier aan het gebeuren is. "Wat ze doen met Franck, is schandalig. Ze doen exact hetzelfde."

Berrier wil weg bij Oostende, dat hem prompt naar de B-kern verwees.