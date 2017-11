Prachtig! Fans AS Roma zetten adoratie Nainggolan kracht bij met kunstcollectie

door Sander De Graeve

door

Radja Nainggolan in de bloemen gezet door Fans AS Roma

Foto: © ASRoma

Dat Italiaanse fans gepassioneerd zijn door hun helden, wisten we al. Maar toch willen we jullie dit voorbeeld van AS Roma en Nainggolan niet onthouden.