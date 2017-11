Doet Malinwa het ook in Charleroi? "Op die manier pakken we nog punten" en "Bij Oostende ging het ook snel"

"Een clean sheet is heel mooi, al wil ik evengoed 30 keer winnen en een goal incasseren", trapte Colin Coosemans af. "We speelden met een onuitgegeven verdediging, maar hoedje af voor alle vier. Het klikte goed."

En het moet gezegd: er was de terugkeer van Laurens Paulussen op rechtsachter, een sterk centraal duo met El Messaoudi en Cobbaut en Tomecak deze keer op links. "Hij heeft de snelheid, een goede voorzet en heel veel kwaliteit. En ook Filipovic was belangrijk voor de balans in het team."

Ook het centrale duo hield zich kranig: “Het was van vorig seizoen tegen Eupen geleden dat ik centraal stond met twee achteraan. Maar goed: ik zal altijd mijn best doen, ook al is dat in de spits of in het doel", aldus Elias Cobbaut. "Wegkomen van die laatste plaats doet enorm veel deugd, maar we hebben nog een lange weg te gaan."

Op die manier zullen we nog punten pakken

Iets wat Tim Matthys ook beseft: "We hebben een zwaar programma voor de boeg, maar hopelijk is dit een declic. Zeker in de thuismatchen zullen we het moeten doen. Oostende pakte na zijn eerste zege ook een nieuw elan, dus hopelijk is dat bij ons ook zo. Wat we nu al konden brengen, doet het beste vermoeden."

Kan die declic er dan ook voor zorgen dat Malinwa snel onderin wegraakt? Rob Schoofs ziet het alvast goedkomen: "We hebben als een hecht blok gespeeld, zoals KV Mechelen moet spelen. Zo pakken we de punten tegen Kortrijk en zo zullen we nog punten pakken. Met het hart en echt oorlog maken.”