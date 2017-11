Benteke staat dicht bij comeback bij Crystal Palace: "Hij is klaar om te spelen"

Crystal Palace-coach Roy Hodgson meldt namelijk dat zijn Belgische aanvaller weer klaar voor de strijd is: "Hij is klaar om te spelen en het is zeker geen risico om hem op te stellen. Hij heeft hard gewerkt om weer 100 procent fit te zijn en heeft dit weekend goed kunnen trainen."

Crystal Palace kijkt zaterdag om 18:00 het Everton van Kevin Mirallas in de ogen. 'The Glaziers' staan momenteel allerlaatste in de Premier League met vier punten uit elf wedstrijden.