Ex-speler Manchester United verrast en gaat nieuwe uitdaging aan in Vietnam

Ryan Giggs (43) zou verantwoordelijk worden gesteld voor de opleiding van zowel spelers als trainers bij The Promotion Fund of Vietnamese Football Talents FC (PVF), zo weet The BBC. Het zou om een contract van 2 jaar gaan, waarbij Giggs ook twee ker per jaar de trip naar Vietnam zal maken.

In oktober had Giggs nog interesse om trainer te worden van Leicester City en Everton, maar nu lijkt hij dus een nieuw project gevonden te hebben waar hij zijn tanden zal kunnen inzetten. Samen met Giggs hopen ze bij PVF om het beste voetbalopleidingscentrum van Vietnam te worden.