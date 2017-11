Drama voor Alderweireld, zit 2017 erop?

Dat gaf Mauricio Pochettino aan in zijn persbabbel. De oefenmeester van Tottenham vreest dat het tot na Kerstmis kan duren eer Alderweireld terug in actie kan komen.

"We moeten voorzichtig zijn", gaf hij aan. Alderweireld zal zich dus in de tweede seizoenshelft moeten klaarstomen voor het WK. Hopelijk zonder problemen, want achterin is de spoeling dun.

Hij mist enkele grote wedstrijden, zoals de clash met Dortmund in de Champions League.

Pochettino reveals a hamstring problem could keep Alderweireld out until after Christmas.



Much longer than initially thought. "With this type of injury we must be cautious." #COYS