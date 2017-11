Gegeerde topschutter van Borussia Dortmund maakt het - opnieuw - te bont en wordt uit selectie gezet

Trainer Peter Bosz heeft topschutter Aubameyang niet opgenomen in zijn selectie voor de match tegen Stuttgart. De club zelf houdt het op 'disciplinaire redenen', het Duitse Bild weet dat hij tijdens de interlandbreak gaan feesten is met ex-ploegmakker Ousmane Dembélé in Barcelona.

Het doet erg denken aan een voorval van vorig seizoen. Toen werd de Gabonees ook geschorst omdat hij zonder toestemming een citytripje naar Milaan maakte. Bovendien zijn er nog altijd wrijvingen met het bestuur omwille van een gemiste toptransfer.

1 op 12

Dortmund heeft zijn topschutter nochtans erg nodig. De club stond lang aan de leiding in de Bundesliga, maar pakte voor de interlandbreak amper 1 op 12 en zakte naar een gedeelde derde plaats. Voor het Champions League-duel tegen Tottenham van dinsdag zou de spits wel weer beschikbaar zijn.

Volg VFB Stuttgart - Borussia Dortmund live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (17/11).