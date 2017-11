Vertonghen kijkt uit naar clash tegen Arsenal van komende zaterdag en wil negatieve statistiek van de tabellen vegen

Jan Vertonghen had de voorbije weken wat last van een blessure aan de enkel, maar hij blijkt de interlandperiode goed verteerd te hebben, zo weet Sky Sports. "Ik heb twee weken wat zitten sukkelen en dat is waarom ik niet meedeed tegen West Ham, maar ik voel me heel goed nu en ik ben klaar voor het weekend", zei de verdediger na de match tegen Japan.

Eerste uitzege

Vertonghen speelt al sinds 2012 voor de Spurs, maar winnen op Arsenal lukte tot op heden nog niet, iets waar hij zelf graag verandering ziet in komen: "Ik kan me niet herinneren dat ik al gewonnen heb in het Emirates Stadium, dus dat is waar we voor zullen gaan dit weekend", sprak een gemotiveerde Vertonghen.

De clash tussen de twee Londense rivalen is er één tussen de nummers zes en drie uit het klassement en kan wel is heel belangrijk zijn in de strijd om een Champions League ticket. Tottenham telt vier punten meer dan Arsenal.