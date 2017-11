Leekens is duidelijk: "Ik maak me geen zorgen over het WK, maar hij moet mee"

Een ideale voorbereiding is niet goed -Georges Leekens Deel deze quote:

"Het is ook goed dat Kevin De Bruyne ventileert over de tactiek. Hij is een winnaar en als er dan iets van kritiek naar de buitenwereld druppelt, dan is dat maar zo."

Hij heeft nog een belangrijke tip voor Martinez. "Je moet je spelersgroep ook zo sterk mogelijk maken. Daarom zou ik er altijd Radja Nainggolan bijnemen. Ik zeg niet dat hij moet spelen, maar zijn aanwezigheid kan belangrijk zijn.”