Zal terugkeer van Ibrahimovic Lukaku uit de spotlight drijven? "Ik zie mezelf die sterrenrol vervullen"

Wat mij betreft is de nummer tien de ster - Zlatan Ibrahimovic Deel deze quote:

Ideaal, meent hij op ESPN. "Wat mij betreft is de nummer tien de ster. Degene die het verschil maakt, die opgemerkt wordt, wedstrijden wint en de leider is. En ik zie mezelf zo’n rol vervullen, al is het niet iets wat je cadeau krijgt. Het is iets wat je bent, zo is het gewoon", aldus Ibrahimovic.

"Om eerlijk te zijn is het een extra motivatie voor mij om terug te komen van die blessure. Omdat ik ook het nummer tien droeg bij de Zweedse nationale ploeg en bij Paris Saint-Germain", zegt hij. "Ik voel me wel als een tien en het zal de geschiedenisboeken ingaan dat ik altijd nummer tien droeg."