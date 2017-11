Charleroi-KV Mechelen lokt het schoonste volk: 27 buitenlandse scouts van topclubs komen deze twee jongens bekijken

De scoutingslijst die Het Nieuwsblad opvroeg is ronduit indrukwekkend te noemen. 27 buitenlandse clubs sturen een scout naar Mambourg. Onder hen: Barcelona, Sevilla, Manchester United, Arsenal, Newcastle, Dortmund, Leverkusen, Stuttgart, Inter, Fiorentina, Lille, Ajax en PSV.

Ze komen vooral twee jongens bekijken. De 23-jarige Cristian Benavente, die dit seizoen al heel wat indruk maakte bij Charleroi. De Peruviaan scoorde al zes keer en is enorm aanwezig in het spel van de Carolo's.

Daarnaast is het natuurlijk Hassane Bandé die in het oog zal gehouden worden. De 19-jarige aanvaller van KV Mechelen scoorde al acht keer. Al is het de vraag of hij aan de match zal beginnen, want de Burkinees kwam met een lichte blessure terug van de nationale ploeg.

Volg Charleroi - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.