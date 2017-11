Mogen Belgische topclubs dromen van goudhaantje? "We weten hoe we zoiets moeten managen"

Jankovic ziet Hassane Bandé zich enorm ontwikkelen, ook op links. "Ook op die positie is hij belangrijk, met heel intelligente loopbewegingen, complementair met die van de spits. Zijn rendement is spectaculair, zeker voor zo'n jonge jongen, in een nieuwe competitie. En hij pikt ook alles op wat in de kleedkamer tegen hem gezegd wordt.”

De interesse stijgt ook met de week. "Hij moet vooral rustig blijven. Veel clubs zullen komen, of zijn er al. Maar we verkochten de voorbije jaren al toppers aan Anderlecht, Club Brugge en Standard. We weten hoe we zoiets moeten managen", zegt hij in Gazet van Antwerpen.

