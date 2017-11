Ronaldo op zijn 32ste nog altijd razend ambitieus: "Ik wil zeven kinderen en zeven gouden ballen"

Volgende maand wordt de Ballon d'Or uitgereikt, de trofee -uitgereikt door de FIFA- voor de beste voetballer van het afgelopen jaargang. Ronaldo kan zijn vijfde gouden bal binnenrijven en zo op gelijke hoogte komen met eeuwige rivaal Lionel Messi.

De Portugees hoopt natuurlijk de trofee in de wacht te slepen, maar kijkt ook al verder in de toekomst: “Op dit moment wordt er gestemd, en ik heb vertrouwen in een zege. Uiteraard wil ik graag winnen, een vijfde Gouden Bal zou enorm veel voor me betekenen. En dan ga ik volgend jaar gewoon voor die zesde en het jaar nadien voor de zevende. Want zolang ik actief ben, wil ik zoveel mogelijk prijzen pakken.”

Privéleven voor de wind

Zo slecht het loopt sportief, zo goed loopt het in zijn privéleven. Deze week mocht hij dochtertje Alana Martina verwelkomen en zo werd hij al voor de vierde keer vader. Het maakt dat Ronaldo op zijn 32ste, de dingen die echt van tel zijn in het leven meer gaat appreciëren: "Mijn wereld draait niet enkel meer om voetbal, er zijn andere belangrijkere zaken. Zo wil ik evenveel kinderen als Gouden Ballen. Een leven zonder kinderen is echt niets voor mij. Het maakt alles zoveel anders, ik kan echt niet meer zonder hen."

Volg Atlético Madrid - Real Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (18/11).