Wat een meevaller! Italië ging al uit van kwalificatie voor WK en dat blijkt uiteindelijk goed nieuws te zijn voor Denemarken

door Clint Vens



Denemarken zou mogelijk het Russisch hotel van de Italianen overnemen

Italië slaagde er afgelopen maandag niet in om zich te kwalificeren voor het WK van volgend jaar in Rusland. Ze konden thuis het verschil niet maken tegen Zweden. Daar gaat Denemarken nu mogelijk van profiteren. Ze denken eraan om het hotel van de Italianen in Rusland over te nemen.