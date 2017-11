Club-speler denkt aan Duivels: "Het systeem van Martinez is me op het lijf geschreven"

Cools heeft via moederskant ook de Maleisische nationaliteit. Dus hij kan nog kiezen. "Wat Maleisië betreft, heb ik nu al even niets meer gehoord. Ik denk dat ze wel begrijpen dat ik met de nationale beloften en Club Brugge bezig ben", klinkt het in HLN.

De Rode Duivels zijn echter zijn droom. "Ik denk erover na, het zou mooi zijn om dat te kunnen ambiëren na deze campagne met de beloften. Het systeem van Martínez is mij in ieder geval op het lijf geschreven, maar je weet niet wat er tegen die tijd zal gebeuren. Mijn gedachten zitten bij Club, de rest heb je toch niet in de hand. Als de Rode Duivels op een gegeven moment geen optie meer zijn, dan is Maleisië dat misschien wel.”