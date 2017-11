Niet het resultaat is het belangrijkste voor Eupen-trainer Makélélé: "Dat wil ik vooral zien veranderen"

De promovendus is een nobele onbekende voor de Franse trainer. "Mijn staf heeft hen grondig bestuurd. Logischerwijs heb ik door tijdsgebrek vooral gefocust op mijn eigen ploeg. Bölöni ken ik wel goed. Een goede trainer met veel ervaring en voetbalkennis. Ik heb veel respect voor hem", aldus Makélélé.

Eupen bengelt onderaan in het klassement en toch is het resultaat ondergeschikt voor de nieuwe trainer. "Ik heb de spelers van bij het begin meegegeven dat er nog genoeg matchen zijn om punten te pakken. Van stress is er geen sprake.

De afgelopen dagen hebben we goed werk geleverd. Ik wil zondag vooral een verandering in mentaliteit zien bij mijn spelers. Dan zullen de resultaten wel automatisch volgen. Ze moeten goed weten wat er van hen verwacht wordt", besluit de coach die zondag voor zijn vuurdoop staat in de Jupiler Pro League.

