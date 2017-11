Gentse recordaankoop begint er stilaan door te komen: "Scorend vermogen is misschien hoger dan dat van Vanaken"

Dat beweert althans zijn coach Yves Vanderhaeghe. Hij ziet op training dat de Kroatische middenvelder over enkele unieke kwaliteiten bezit: “Je ziet dat Andrijasevic soms sneller denkt dan de rest. Hij heeft niet echt een dribbel in zich, is evenmin snel, maar zijn snelheid van denken of uitvoeren ligt hoog. Hij wil het liefst in één of twee tijden spelen, om hem nadien terug te krijgen. Alleen snapt niet iedereen dat. Het samenspel moet nog verbeteren en de bal moet rapper van man tot man gaan.”

Op de eerste speeldag liet de 26-jarige Kroaat zien dat hij over scorend vermogen bezit. Hij joeg het leer bij de 0-1 tegen Sint-Truiden bijzonder koel tegen de touwen. Niet toevallig volgens Vanderhaeghe: "Andrijasevic heeft de gave om het juiste moment op de juiste plaats te komen, zijn scorend vermogen is misschien zelfs hoger dan dat van Vanaken."