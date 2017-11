BBC-analist mag bekendmaken tegen welke landen de Rode Duivels het moeten opnemen op weg naar de wereldtitel

Gary Lineker is een voormalig Engels voetballer -op het WK 1986 kroonde hij zich met 6 doelpunten tot topschutter- en verdient tegenwoordig de kost als presentator van het populaire programma ‘Match of the Day’ op de BBC. Hij is vereerd dat hij op 1 december de trekking mag doen: “Als speler had ik de eer om twee wereldbekers mee te maken. Het is dan ook speciaal om bij een derde WK betrokken te zijn."

WK-topschutter aller tijden

Opmerkelijk is dat ook Miroslav Klose deel uitmaakt van de ceremonie. De voormalige Duitse aanvaller staat met 16 doelpunten helemaal bovenaan het lijstje van WK-topschutters. Hij krijgt de eer de trofee op het podium te brengen.