Vanhaezebrouck heeft primeur voor winterstage: niet een paar jongeren, maar volledige beloftenkern mee

Vanhaezebrouck is immers van plan om niet enkel de A-ploeg mee te nemen, maar ook de volledige beloftenkern van Emilio Ferrera en René Peeters. Dat betekent dat er begin januari ongeveer 50 spelers het vliegtuig zullen opstappen, weet Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck wil de jonge spelers zo laten kennismaken met de discipline die aan een profbestaan gekoppeld is. Ze zullen wel apart trainen en indien nodig invallen bij de trainingen van de eerste ploeg. Maar zo zouden ze ontdekken wat het is om een week volledig te wijden aan trainen.