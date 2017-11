Vanhaezebrouck slalomt als ervaren skiër rond spitsendilemma: "Teodorczyk is man met de kwaliteiten"

Harbaoui of Beric, wie wordt het? Daarvoor moesten we niet rekenen op Hein... "Ik ben nog aan het overwegen. Veel opties zijn er niet meer, maar we hebben er toch nog twee, dus ik heb nog keuze", ontweek Vanhaezebrouck de vraag professioneel. "Ze zijn er alletwee dichtbij, we zullen morgen zien welke beslissing we gaan nemen. Ze hebben allebei hun kwaliteiten."

We gaan er van uit dat Harbaoui mag starten, zeker na diens verklaringen dat hij eerste spits wil worden. De ontgoocheling bij de Tunesiër zou alvast enorm zijn. "Ik denk dat iedereen ontgoocheld zal zijn als hij niet speelt, niet alleen Harbaoui. Zo wil ik het ook, ik wil geen spelers die blij zijn om enkel bij Anderlecht te trainen of zelfs in de tribune te gaan zitten."

Beric kansen?

"Er zijn er die dat niet in de pers zeggen en die ook ontgoocheld zijn. Het is aan ons om die keuzes te maken. Het is aan de spelers om zich elke keer te bewijzen als ze de kans krijgen. Dat hij de ervaring heeft? Dat gaat niet op. Morioka zou ook niet gespeeld hebben bij Waasland-Beveren als men afging op ervaring. Je moet nog altijd afgaan op het niveau dat je haalt."

Beric is amper in actie gekomen, wat toch vragen oproept. "Ja, maar we hebben Teodorczyk lang het vertrouwen gegeven om hem uit de put te halen. Dat werkte niet en dus hebben we besloten om Harbaoui de kans te geven. Ik kan niet om Hamdi en Beric de kans geven. Maar die kans zal misschien wel komen, morgen of in de komende weken. Maar in principe blijft Teo de spits met de meeste kwaliteiten om bij Anderlecht te spelen."

