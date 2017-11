Versterkingen op komst voor Anderlecht? "Pas eind december, begin januari maak ik analyse"

Hein Vanhaezebrouck dribbelde zich voorbij de heikele vraag. "We zijn half november. Ik ga pas mijn analyse van de kern eind december, begin januari maken", beweerde hij. "Dit is nog veel te vroeg om te zeggen op welke posities we versterking nodig hebben."

Toch is het scoutingsapparaat bij Anderlecht al op de hoogte gebracht om uit te kijken naar bepaalde profielen. Ook omdat verschillende jongens al dreigen met op te stappen in januari. "Dat is overal zeker? Zij die niet spelen, willen een oplossing."

Maar intussen zijn er met Beric, Harbaoui, Stanciu en Obradovic wel al vier die twijfelen aan hun toekomst bij paars-wit. "Vier op een groep van 23, dat is toch niet zoveel? Daarbij, ze zijn ook nog niet weg hé."