"Dat hij niet aan spelen toekomt bij Club Brugge is geen ideale situatie voor hem"

Jordy Clasie liet al eens uitschijnen dat hij na zijn Belgisch avontuur bij Club Brugge dolgraag wil terugkeren naar zijn oude liefde Feyenoord. De coach van de Rotterdammers Van Bronckhorst ziet wel wat in een samenwerking met de speler.

"Hij is een Feyenoord-speler in hart en nieren. Momenteel komt hij niet aan spelen toe bij Club Brugge. Dat is natuurlijk voor geen enkele speler een ideale situatie. We moeten gaan kijken hoe we dat kunnen gaan invullen en of de situatie daarvoor geschikt is", aldus de trainer op de persconferentie.

Clasie wordt nog tot het einde van het seizoen door Club Brugge geleend van het Engelse Southampton. De Nederlandse middenvelder kwam mede door blessures nog niet vaak in actie voor blauw-zwart en heeft met Marvelous Nakamba ook een te duchten concurrent op de 6-positie te dulden.