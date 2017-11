KBVB bekijkt oplossingen voor videoref en gaat mosterd in Nederland halen

De KBVB vraagt het grote publiek dan ook wat geduld en begrip. "We moeten werken binnen de reglementen van de IFAB (International Football Association Board), dat wordt niet altijd goed begrepen door de buitenwereld", aldus Koen De Brabander, CEO van de voetbalbond. "We hebben problemen, maar we werken eraan."

"In maart of april wordt er door de IFAB beslist of we mogen doorgaan en dan ligt de beslissing om het te blijven gebruiken bij ons. Intussen proberen we het systeem op punt te zetten. We zijn ook in Nederland al gaan kijken. Bij ons zit de videoref nog in een busje. In Nederland worden alle beelden naar een centraal centrum gestuurd waar ze twee-drie matchen tegelijk bekijken. Dat analyseren we nu."