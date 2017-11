Bölöni toont zich ambitieus en doet dan ook oproep naar zijn bestuur

Eerst en vooral wil hij om play-off 1 te spelen nog versterkingen. "Ik heb rustig de tijd genomen om mijn kern te analyseren", zei Bölöni aan HLN. "Ik ken nu van iedereen de sterke en minder sterke punten. Mijn conclusie is duidelijk: op dit moment hebben wij genoeg kwaliteiten om het behoud in 1A te verzekeren. Maar als wij als club meer ambiëren, dan moeten er in januari versterkingen bijkomen."

En ten tweede wil hij de overvolle ziekenboeg oplossen. "Sall, Arslanagic, Owusu, Achter, Ndiaye, Oulare. Omgaan met een hoog trainingsritme is ook een kwaliteit in het moderne voetbal. We bekijken geval per geval wat we anders en beter kunnen doen om er in de toekomst voor te zorgen dat we minder last zullen hebben van blessures."

