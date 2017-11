Pogba en Zlatan zijn terug bij Manchester United en daarom is dit goed nieuws voor sputterende Lukaku

Romelu Lukaku schoot als een komeet uit de startblokken bij Manchester United met elf doelpunten in tien wedstrijden. De Belgische spits kende na deze periode van hoogtij een terugval. Ondertussen staat Lukaku al zeven matchen droog bij 'The Red Devils'. Hij hunkert naar de comeback van de twee grote vedetten bij de ploeg van José Mourinho: Paul Pogba en Zlatan Ibrahimovic.

Boezemvriend Pogba

Paul Pogba en Romelu Lukaku zijn twee handen op één buik, zowel op als naast het veld. De twee vinden elkaar blindelings. Manchester United en Lukaku snakken naar de creatieve ingevingen van de 24-jarige Fransman. Met het uitvallen van de Franse international - tijdens de Champions League confrontatie tegen Basel negen weken geleden - is niet alleen de doelpuntenproductie van Lukaku gestokt, maar heeft Man United al 8 punten moeten toegeven op stadsrivaal en leider Manchester City in het klassement. Pogba zou fit zijn om zijn rentree te maken zaterdagavond in het duel tegen Newcastle United.

Koningskoppel

United-coach José Mourinho liet vandaag optekenen dat naast Pogba, ook Zlatan Ibrahimovic klaar is om zijn comeback te maken dit weekend. Dit betekent niet noodzakelijk slecht nieuws voor Lukaku. De twee hebben al aangegeven samen te kunnen spelen. Door de terugkomst van de 36-jarige Zweed komt niet alle druk meer op de schouders te liggen van onze landgenoot. Bovendien kan hij profiteren van de tonnen ervaring en genialiteit van 'Ibracadabra'. Benieuwd of Mourinho een koningskoppel kan maken van Lukaku en Ibrahimovic.

Volg Manchester United - Newcastle United live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (18/11).