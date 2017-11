Schoofs beschrijft fase die hem zijn eerste rode kaart ooit opleverde: "Het was terecht"

door Johan Walckiers vanuit Charleroi

door

Rob Schoofs beseft dat de rode kaart terecht was na zijn fout op Lukebakio

Foto: © photonews

Rob Schoofs zat in zak en as na de wedstrijd. Niet alleen voelde hij de rode kaart aan als hij zijn ploeg in de steek liet, ook zat hij in met de blessure van Dodi Lukebakio. Want zo'n overtreding, dat zijn we niet gewend van de middenvelder. En hijzelf ook niet.