Vormer en Oranje, dat komt er maar niet van - Clasie weet waaraan het ligt: "Wordt niet serieus genomen"

Een oproeping voor de Nederlandse nationale ploeg kreeg hij namelijk niet in de bus. Voor iemand die Club Brugge al eens naar een titel leidde en ook dit seizoen met al 10 beslissende passes extreem belangrijk is in de Jupiler Pro League blijft dat verrassend.

Oranje

Temeer de nationale ploeg van Nederland de voorbije maanden en jaren ook niet uitblonk qua goede prestaties. Is Vormer dan zoveel minder dan pakweg Vilhena, Pröpper of van Ginkel? Collega-Bruggeling Jordy Clasie meent alvast van niet.

"Hij is zeker weten goed genoeg voor het Nederlands elftal. Het is duidelijk dat deze competitie helaas niet serieus genoeg wordt genomen", klinkt het in Algemeen Dagblad. In diezelfde krant laat Vormer optekenen dat voor hem Nederland stilaan een afgesloten hoofdstuk is.