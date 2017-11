Morioka naar Anderlecht of Club Brugge? Drie redenen waarom de JPL-sensatie furore kan maken bij een Belgische topclub

Kwaliteit

Morioka beschikt over alle kwaliteiten om uit te groeien tot een prima spelmaker voor een Belgische topclub. Japanners staan bekend om hun Spartaanse werkethiek en uitzonderlijke discipline. Morioka koppelt deze eigenschappen aan enkele onmiskenbare voetbalcapaciteiten.

Hij is creatief, technisch en beschikt over de gave om zich slim tussen de linies vrij te maken en zo altijd aanspeelbaar te zijn. Hij speelt de bal op het gepaste moment af en geeft hem de perfecte snelheid mee. Door die kwaliteit heeft de Japanner al 8 assists achter zijn naam staan. Bovendien heeft hij het instinct om op het passende moment in de box op te duiken, getuige zijn 7 goals tot dusver voor Waasland-Beveren.

Mentaliteit

Voor veel Japanners blijkt het moeilijk om in Europa en België te aarden. De passages van Kenzuke Nagai en Yuyi Ono bij Standard enkele jaren geleden zijn illustratief. Morioka heeft er echter al een Europees avontuur opzitten bij Slask Wroclaw uit Polen, waar Waasland-Beveren hem deze zomer wegplukte. Dit bevordert zijn aanpassing in België, net als het mondje Engels dat hij ondertussen al spreekt.

Volgens zijn trainer Philippe Clement is Morioka een kalme, bescheiden en intelligente jongen, maar ook vrij open. Hij heeft persoonlijkheid op het veld en durft zich af en toe ook eens in de kleedkamer te roeren.

Ambitie

Velen fronsten de wenkbrauwen toen de Japanner voor het seizoen zijn ambitie uit de doeken deed. 10 goals en 10 assists leek wel wat hoog gegrepen voor iemand die net komt piepen in de Belgische competitie.

Veertien speeldagen, zeven goals en acht assists verder, lijkt zijn doel al veel realistischer. In interviews liet hij optekenen elke match te willen winnen en in de top vier te willen eindingen met Waasland-Beveren.

Zijn ultieme droom is Real Madrid of Barcelona, maar het Beverse Goudhaantje wil stap per stap opklimmen. Die eerste stap zou wel al eens heel vlug kunnen komen...

Volg Club Brugge - Waasland-Beveren live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (19/11).