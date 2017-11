Walsh geeft eerlijk toe waarom hij bij Genk weg wou: "Ik vond dat een vreemd signaal"

Walsh was onder Peter Maes basisspeler, maar daarna veranderde zijn statuut. "Bij mijn laatste contractverlenging heb ik een clausule laten opnemen dat ik in mijn laatste seizoen, zijnde 2016-2017, 75 procent van alle officiële matchen moest spelen. Zo niet, kon ik gratis vertrekken", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

In december waren er contractbesprekingen met Genk, maar daar kreeg hij een vreemde tijding. "Op dat moment zat ik aan vijftig procent van de speelminuten. De club vond dat mijn contract te veel woog op het budget gezien de speler die ik was. Dat vond ik een vreemd signaal."

Verlaagde voorwaarden

"Uit het gesprek kreeg ik het gevoel dat Castagne meer voorrang ging krijgen omdat de kans groter was dat hij een transfer zou kunnen maken. Ik kreeg uit respect een nieuw contract aangeboden aan verlaagde voorwaarden en ik wist dat er een nieuwe speler zou gehaald worden als Castagne vertrokken was. Ik was dus back-up. Uiteindelijk maakte ik de keuze om daar niet op in te gaan.”

