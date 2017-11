Stats: Club Brugge afgetroefd door verrassend team qua bestscorende ploeg, Eupen zorgt voor suspens, 'saaie' matchen voor verschillende topclubs

Waasland-Beveren trekt op zondagnamiddag naar Jan Breydel voor een verrassende topper in 1A. De Waaslanders hebben voorlopig zelfs van alle teams in de Jupiler Pro League het meeste gescoord. Gaat blauw-zwart er zondag overheen?

Opmerkelijk: Eupen staat in dit klassement vijfde, ondanks de laatste plaats in de stand. Dat heeft natuurlijk te maken met hun vele tegendoelpunten, maar toch: de Oostkantonners doen ruim beter dan Anderlecht, Genk, Gent én Standard bijvoorbeeld.

De verdediging van Club Brugge is dan weer dé pijler waardoor blauw-zwart voorlopig ruim op kop staat in de stand. Eupen steekt er qua tegendoelpunten met kop en schouders bovenuit, het kan niet gezellig zijn voor Van Crombrugge of Niasse.

Voor spanning en suspens moeten we dus inderdaad in Eupen zijn, want in matchen van de Panda's vallen veruit het meeste doelpunten. Veel saaier is het bij Anderlecht en Gent, dat helemaal laatste staat in dat klassement met 2,29 doelpunten per wedstrijd.