Als Vermaelen nu geen speelkansen krijgt bij Barcelona...

Als Vermaelen nu geen kansen krijgt, mag hij echt wel zijn conclusies trekken. Javier Mascherano is out met een spierscheur die hij opliep bij de Argentijnse nationale ploeg. Zowel Piqué als Umtiti staan op één gele kaart van schorsing.

En dus zou Vermalen de volgende weken wel eens zijn kans kunnen krijgen. Er is nog de Fransman Lucas Digne, maar dat is een linksachter. Vermaelen speelde dit seizoen enkel in de bekermatch tegen Murcia voor Barcelona.

Volg CD Leganés - Barcelona live op Voetbalkrant.com vanaf 16:15 (18/11).