Helden! Ploegmaats redden leven van in elkaar gezakte speler

Tijdens de training zakte de 27-jarige Delagrense in elkaar. Terwijl de hulpdiensten gebeld werden, dienden twee van zijn ploegmaats hem de eerste zorgen toe. Door middel van hartmassage en mond-op-mondbeademing konden ze hem in leven houden tot de ambulance arriveerde.

De twee hadden een cursus EHBO gevolgd, gelukkig voor de jongeman. "EHBO-opleidingen zouden verplicht moeten zijn in sportclubs”, klinkt het in GvA. Delagrense wordt intussen nog in een kunstmatige coma gehouden. Hopelijk komt alles goed...