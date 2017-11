KBVB vreest voor gezichtsverlies: vergunningen nooit in orde voor 7 december

Het probleem is dat Ghelamco voorzien had dat Anderlecht mee in het project zou stappen - en dat nog steeds hoopt. Bij Anderlecht klinkt het echter dat ze definitief uit het verhaal gestapt zijn. De Vlaamse Regering levert dan weer niet de nodige vergunningen af. Maar vandaag moest de KBVB wel de concrete technische plannen van Ghelamco in handen hebben.

Aanstaande maandag moeten die aan de UEFA overgemaakt worden. Maar een 'ja' kunnen ze nog niet krijgen omdat de nodige vergunningen nog niet in orde zijn. En die zullen ook niet in orde zijn voor 7 december, de datum waarop de UEFA ofwel Brussel schrapt als speelstad voor het EK 2020 ofwel hen meer uitstel geeft.

Niet rooskleurig

Als de KBVB uitstel krijgt, moet het dossier voor half januari helemaal rond zijn of de stekker gaat onherroepelijk uit het project. Hoe het er momenteel naar uitziet, is niet al te rooskleurig. Bij de KBVB vreest men dat ons land bijzonder groot gezichtsverlies gaat leiden.