Geel gevaar bij Standard: vier belangrijke spelers riskeren schorsing

De club uit de 'Vurige Stede' heeft enkele moeilijke wedstrijden voor de boeg. Na de komst van Oostende naar Sclessin wacht de Rouches een verplaatsing naar Genk, een thuiswedstrijd tegen Antwerp en een altijd moeilijke partij tegen Waasland-Beveren aan de Freethiel.

Minstens één van die wedstrijden riskeren enkele spelers te zullen missen. Vier sleutelspelers in het team van Sa Pinto zijn namelijk geschorst als ze nog een geel karton voor de neus geduwd krijgen. Het gaat om Sébastien Pocognoli, Uche Agbo, Paul-José Mpoku en Luis Pedro Cavanda.

Het seizoen is uiteraard nog lang en een schorsing van een speler hoeft dan ook nog geen ramp te betekenen, maar met zulke belangrijke wedstrijden voor de boeg met het oog op play-off 1 zal Sa Pinto ongetwijfeld over zijn beste spelers willen beschikken. Benieuwd of de spelers met geelgevaar hun beentje terug zullen trekken tegen KVO.