Clement met opvallende uitspraak: "Nooit meer T2, behalve als Preud'homme me belt voor die job"

Clement heeft bij Waasland-Beveren getoond wat hij in zijn mars heeft. "Het bestuur overtuigen dat een kleine club als Waasland-Beveren op een dominante manier kan spelen, was niet zo moeilijk", geeft hij aan bij de RTBF. "De spelers waren een andere zaak: alles is een kwestie van vertrouwen. We probeerden dingen in de voorbereiding, dat werkte, de resultaten volgden en de trein was vertrokken."

En nu wil hij dus blijven werken aan zijn carrière als hoofdtrainer. "Het was een opluchting om eindelijk T1 te worden. Assistent zijn, dat is voor mij voorbij. Behalve als Michel Preud'homme me zou bellen om T2 te worden als hij de Rode Duivels overneemt. Ik moet toegeven: dan herzie ik misschien mijn mening. Maar alleen voor hem..."