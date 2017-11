Premier League-club verbolgen over blessure Rode Duivel: "We zijn erg teleurgesteld dat hij terugkeerde met twee volledige wedstrijden in de benen"

Bij West Bromwich Albion moest Nacer Chadli namelijk donderdag geblesseerd de training staken. Hij zou hervallen zijn in een dijbeenblessure. De winger schotelde tegen Japan Romelu Lukaku de enige treffer van de wedstrijd voor. De wedstrijd daarvoor tegen Mexico kwam hij ook al in actie voor de nationale ploeg.

De trainer van de Engelse club Tony Pulis verwijt bondscoach Martinez nu dat Chadli opnieuw aan de kant zal staan. "We zijn erg teleurgesteld dat Chadli terugkeerde van de nationale ploeg met twee volledig gespeelde wedstrijden in de benen", klinkt het.

Chadli verzamelde dit seizoen nog maar 161 minuten in de Premier League voor the Baggies. "We misten hem in de voorbereiding op het seizoen. Hij werkte enkele wedstrijden af, maar voelde zich nooit 100% fit. Dat hij op korte tijd twee keer 90 minuten speelde, keert zich nu tegen hem.

Het is erg ongelukkig voor onze club dat Chadli opnieuw een terugval krijgt. We zijn zeer teleurgesteld", aldus Pulis met een duidelijke sneer naar Martinez. Hoe lang de Rode Duivel exact uit de roulatie zal zijn, is nog niet geweten.