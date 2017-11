Lierse-trainer houdt zijn donderpreken voortaan achter de schermen: "Toen ik dat op tv zag, herkende ik mezelf daar niet in"

"Het is niet vijf voor twaalf, maar twaalf uur. We moeten er allemaal voor vechten. Laat zien dat jullie ballen hebben. Wie zijn jullie: winnaars of verliezers?", zagen we Still toen roepen voor de camera. Hij werd achteraf even hard aangepakt door analisten Filip Joos en Peter Vandenbempt in Extra Time.

"Ik was daar twee à drie dagen niet goed van", geeft hij toe in Gazet van Antwerpen. "Want het was een momentopname die werd uitgelicht. Toen ik dat op tv zag, herkende ik mezelf daar niet in. Want ik ben normaal een rustige kerel. ‘Waarom praten die mensen zo over mij?’, dacht ik."