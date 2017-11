Vanderhaeghe overschouwt zijn kern en ziet nog flink wat kwaaltjes: "Maar toch 23 man op training"

Al was er ook flink wat goed nieuws te melden: "Simon en Kalu zijn beiden opnieuw fit, ook Esiti lijkt in orde te zijn, ook al had hij deze week wat last. Saief speelde tegen NAC Breda en lijkt ook klaar te raken."

Toch is voorzichtigheid geboden. Bij Esiti, maar ook bij Kalu bijvoorbeeld: "Hij had pijnlijk littekenweefsel, maar dat is hersteld. Toch traint hij nog met een beschermende tape en tegen NAC kon hij nog niet spelen."

23 man

En dan is er nog Mitrovic: "Hij had last aan de enkel en kreeg een inspuiting donderdag. We gaan zaterdag kijken hoe het zit naar zondag toe." Vanderhaeghe had 23 man op training, maar onder meer Schoofs en Tekie waren daar nog niet bij.

Bij Gent kijken de fans verder uit naar de terugkeer van Neto. Die is nog niet voor meteen, maar het loopt wel goed: "Hij zit voor op zijn programma na een complexe operatie. Hij is en blijft positief, daar kan je veel uit afleiden. Hij revalideert verder, maar werkt één keer per week tussen de anderen."

Volg Sporting Lokeren - AA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (19/11).