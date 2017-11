🎥 Pakkend eerbetoon in de Kuip voor overleden zoontje (6) van Feyenoord-doelman

Zaterdag is het exact zes jaar geleden dat het zoontje van Brad Jones overleed aan de gevolgen van leukemie. Hij was toen amper zes jaar oud.

Het Legioen wilde hun speler een hart onder de riem steken en sprak deze week massaal af om in de twaalfde minuut lichtjes van gsm's of aanstekers omhoog te steken. Werkelijk iedereen deed mee aan de actie en zong 'you'll never walk alone', inclusief de bezoekende supporters.