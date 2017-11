Jankovic over de prestatie van KVM en die van de videoref: "Niet realistisch genoeg" en "Daar had de VAR toch ook kunnen ingrijpen?"

Jankovic benoemde wel eerst de problemen. "We hadden zeker drie grote kansen, maar die maakten we niet af. We speelden niet realistisch genoeg en dan kan je zo'n match niet winnen. We speelden om te winnen en zelfs met tien bleven we domineren."

Het is een andere kijk op de zaken. Voor ons speelde Charleroi het goed na de goal. "Het scenario voor hen was fantastisch. Ze kwamen op voorsprong en dan konden ze de match controleren. Maar ik ben niet te ontgoocheld. Ik zag veel beweging, maar er is nog een gebrek aan vertrouwen."

Handsspel

Jankovic liet zich ook uit over de videoref. "Ik ben geen fan van het systeem. Ik heb de fase zelf niet gezien, maar ik begrijp het niet allemaal. Dan had hij toch ook kunnen ingrijpen bij dat handsspel in de eerste helft."