🎥 Schandalige actie Atlético Madrid-speler blijft onbestraft

Beide ploegen gingen in Madrid rusten bij een 0-0 stand. Niet het wedstrijdverloop was dé discussie tijdens de rust, wel wat er in minuut 19 gebeurde. Nadat Real Madrid-aanvaller Karim Benzema ten gronde ging en de ref floot voor een trekfout van Juanfran, trapte Correa het leer nog eens vol op het hoofd van de Fransman.

Niet onlogisch volgde er een klein opstootje tussen de spelers van beide ploegen, waarbij de scheidsrechter de gemoederen diende te bedaren. Verrassend: de actie van Correa bleef zowaar onbestraft door de scheidsrechter.

Bekijk hieronder de beelden. Opgelet: laden van de video kan even duren.