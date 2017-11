Conte ziet het somber in voor Chelsea: "Gezien hun reeks is het erg moeilijk om positief te blijven"

Na afloop van de wedstrijd toonde de Italiaanse oefenmeester zich tevreden met het spel van de ploeg, maar de overwinning bracht the Blues niet dichter bij leider Manchester City. De kloof tussen beide ploegen bedraagt nog steeds negen punten omdat City ook won op het veld van Leicester City (0-2) na onder meer een heerlijke knal van De Bruyne.

Conte lijkt niet erg optimistisch te zijn over de mogelijkheid om de club van Pep Guardiola bij te halen: "Ze winnen elke wedstrijd en hebben nog maar één keer gelijkgespeeld.

Manchester City speelt momenteel erg goed. Gezien hun reeks is het erg moeilijk om positief te blijven. Daar moet ik eerlijk in zijn", vertelt hij tegen Sky Sports.

De coach sloot het gesprek toch af met een positieve noot. "We moeten nu vooral naar onszelf kijken en in de toekomst altijd spelen zoal we vandaag deden."