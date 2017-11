Suarez vindt zijn vorm terug, Real en Atlético mogen het uitvechten in Madrileense derby

Het was al zes wedstrijden geleden dat Luis Suarez nog eens kon scoren in de competitie, een dieptepunt voor hem. Steeds meer mensen riepen om een alternatief zoals Alcacer. De Uruguyaan legde diezelfde mensen nu het zwijgen op met de eerste twee doelpunten van de match.

Helemaal in het slot maakte Paulinho er ook nog 0-3 van. Wellicht een beetje een vertekend beeld, want een hoogstaande match was het zeker niet. Niet dat de leider dat zich erg zal aantrekken.

Thomas Vermaelen bleef trouwens opnieuw op de bank na zijn ruime speeltijd voor de Rode Duivels, Umtiti en Pique waren de centrale verdedigers van dienst.

Overzicht van La Liga:

Om 20u45 wordt de derby tussen Atlético en Real Madrid voor het eerst gespeeld in het nieuwe Wanda Metropolitanastadion.