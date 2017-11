Cercle-coach Vercauteren na de 3 op 6: "Als we ons niveau niet halen, dan kunnen we geen match winnen"

Cercle-coach Frank Vercauteren vond dat er op het Lisp meer in zat voor zijn team. "We verdienden de zege niet, een gelijkspel was misschien logischer geweest in deze match", aldus oefenmeester bij Proximus 11.

"Lierse koos voor een bepaalde manier van voetballen en we hebben daar te weinig tegenover gezet in de eerste helft. We waren overhaast en trapten de bal te vaak naar voren. Bijgevolg kregen we ook geen echte kansen. Na de pauze namen we wel meer initiatief en was het wat beter."

Niet naar de rest kijken

Vercauteren beseft dat er na de 3 op 6 nog geen man overboord is. "We moeten niet te veel naar anderen kijken, enkel naar onszelf. Als we ons niveau niet halen, dan kunnen we geen match winnen. Alles zit kort bij elkaar in deze reeks en zeker tegen teams als Lierse moet je op je best zijn om een goed resultaat te halen."